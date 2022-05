Depois de começar a semana em 'vermelho fatal', a rainha Letizia deu nas vistas com um ousado vestido com 'cut out', uma das grandes tendências primavera/verão deste ano.

Esta terça-feira, a monarca esteve em Valência para presidir ao evento do Dia Mundial da Cruz Vermelha e escolheu para a ocasião um vestido midi, em cor de rosa, com aberturas na zona da cintura.

A peça deu que falar na imprensa internacional por deixar em destaque os abdominais da rainha, de 49 anos. Veja em detalhe na galeria.

