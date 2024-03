Sydney Sweeney esteve nos GLAAD Media Awards 2024 e voltou a tornar-se assunto nas redes sociais.

A atriz, considerada uma das mais populares em Hollywood neste momento, escolheu um vestido azul claro comprido, com um acentuado decote.

Sydney, que agora tem o cabelo pelos ombros, voltou a ser muito elogiada em plataformas como o X, antigo Twitter, e as participações recentes nos filmes 'Madame Teia' e 'Todos Menos Tu' fazem com que sejam cada vez menos as pessoas que ainda não a conhecem.

Confira na galeria as imagens do novo look da atriz.

Leia Também: Sydney Sweeney brilha com vestido que Angelina Jolie usou há 20 anos