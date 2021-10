Este domingo, Manuel Luís Goucha fez uso das redes sociais para partilhar com os fãs imagens do novo inquilino do seu monte em Monforte, no Alentejo.

"Agora foi um pombo que escolheu o monte para aqui viver", começou por contar na legenda das fotografias partilhadas na sua página de Instagram.

"Vai para um mês que dorme nas asnas do alpendre, bebe água da fonte, alimenta-se do milho deitado aos gansos e outros grãos achados no campo e desafia o Monty [um dos cães do apresentador]... pronto a deitar-lhe o dente", rematou.

Pela caixa de comentários, os seguidores mostraram-se enternecidos com esta curiosidade "adorável". "Os pombos só ficam onde há paz, amor e segurança", disse uma internauta. "Significa que têm boas energias", escreveu outra.

