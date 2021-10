Esta quinta-feira, 14 de outubro, Maria da Conceição - a mais recente expulsa do 'Big Brother' - esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde, na TVI.

Durante a entrevista, Conceição admitiu que uma das coisas para que usaria o prémio, caso o tivesse ganhado, seria para fazer uma viagem a Cabo Verde com o marido, António.

Encantado com a convidada, Goucha não resistiu e decidiu concretizar o sonho da mesma.

"Segunda-feira vou tratar de tudo para que o casal vá a Cabo Verde, eu ofereço-lhe. Gostei muito de si", afirmou o apresentador com um enorme sorriso.

Ficando sem palavras, Maria da Conceição disse que "não acreditava", agradecendo depois.

Veja o momento:

