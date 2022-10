Depois de ter casado no início de outubro com João Fezas Vital, Madalena Guedes Moniz e o marido partiram para lua de mel. Inicialmente, o casal desfrutou de uns dias a dois no Quénia, mas agora voaram para um novo destino.

Como contou na sua página de Instagram, a filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz está neste momento nas Maldivas.

"Sunset na ilha", escreveu na legenda das primeiras fotografias que partilhou do local. Veja na galeria.

Mas não ficou por aqui e voltou a dar notícias aos seguidores com novas imagens. Veja abaixo:

Leia Também: Filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz em lua de mel