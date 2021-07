Ed Sheeran esteve recentemente no programa matutino ''Lorraine', onde explicou o que o levou a, em conjunto com a esposa, Cherry Seaborn, escolher chamar à primeira filha de ambos Lyra Antarctica.

"Sei que algumas pessoas acham que é um nome muito estranho", começa por admitir o músico.

"Mas a minha esposa chama-se Cherry, e ela é a única Cherry que eu já conheci, acho que ela é a única Cherry que ela já conheceu e eu gosto disso. Na minha turma, na escola, provavelmente havia mais Eds", explica, dando contra de que o grande objetivo do casal na escolha do nome da filha, agora com 11 meses, era que este fosse único e diferente dos mais comuns e habituais.

"Só queria dar-lhe um nome que fosse único, para que ela fosse a única a tê-lo", termina.

