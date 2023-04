A princesa Alexandra do Luxemburgo vive uma fase muito feliz da sua vida. A filha do grão-duque Henri e da grã-duquesa Maria Teresa está de casamento marcado com Nicolas Bagory, sendo que a cerimónia civil está marcada para este sábado, 22 de abril.

Há uma outra curiosidade em relação à vida de Alexandra. Sabia que desde o seu nascimento, 1991, até 2010 esta esteve excluída da linha de sucessão ao trono?

Em causa, conforme revela a revista Hello!, esteve o facto da primogenitura absoluta só ter sido implementada em 2010. Até lá, as mulheres ficavam fora da linha de sucessão.

Atualmente, a princesa encontra-se na sétima posição, atrás do sobrinho, príncipe Liam.

O casamento religioso, realiza-se a 29 de abril, na igreja de Saint Trophyme, em Bormes-les-Mimosas, na Provença francesa.

