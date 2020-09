Kanye West teve de ser assistido no hospital depois de sofrer uma lesão por escrever demasiado no telemóvel. O rapper fez uma publicação na sua conta de Twitter, precisamente a partir do hospital, comunicando que estava a receber injeções de esteroides na mão.

"Demasiadas mensagens", sublinhou, acrescentando detalhes do tratamento recebido que garantiu que funcionou de imediato.

Perante esta revelação foram vários os fãs que se mostraram preocupados, sublinhando que Kanye deveria descansar e parar de fazer publicações.

Uma situação no mínimo insólita, mas que vindo de Kanye não surpreende.

