Shailene Woodley falou sobre o momento em que gravou a série 'Three Women', da Showtime, e confessou que nessa altura estava a passar por uma fase menos boa.

"Foi complicado gravar porque estava a passar pelo momento mais sombrio e difícil da minha vida. Era inverno em Nova Iorque e a minha vida pessoal estava uma m****", recordou. "Fiquei muito grata por pelo menos poder trabalhar, chorar e processar as minhas emoções através da minha personagem", acabou por admitir ao Net-a-Porter.

De acordo com a People, a atriz estaria a referir-se ao fim do noivado com Aaron Rodgers. Isto porque 'Three Women' foi gravado entre outubro de 2021 e maio do ano seguinte. Em fevereiro de 2022 foi noticiado o fim da relação de Shailene e Aaron.

