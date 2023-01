Assinala-se hoje, 18 de janeiro, o Dia Mundial do Riso, motivo que levou Eduardo Madeira a recordar o momento de gravação de um sketch no qual os atores não conseguem conter as gargalhadas.

"Foram 11 takes para gravar esta cena, pura e simplesmente porque não aguentávamos o que a Gabriela estava a fazer. Íamos perdendo uma manhã de trabalho. A barriga já doía. Valeu a pena? Caraças, se valeu. Quando te estás verdadeiramente a divertir o público percebe à distância. É nisso que acredito", escreveu o comediante.

Veja o momento na galeria.

