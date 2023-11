Luciana Abreu não resiste em partilhar com os admiradores da sua página de Instagram momentos ternurentos que pautam o crescimento das filhas. Ainda esta quarta-feira, 29 de novembro, por exemplo, a artista e apresentadora partilhou imagens de uma das gémeas sem um dentinho.

"Quando a vida nos oferece o melhor que ela tem", começa por escrever na legenda da publicação.

"Bem-vinda, Fada dos Dentes ( levarás o primeiro contigo)", completou.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, fruto da união passada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

Leia Também: Luciana Abreu em momentos de grande ternura: "Surpresas a caminho"