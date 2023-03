Para começar uma nova semana, Júlia Pinheiro escolheu usar no programa 'Júlia', da SIC, um vestido com várias cores. Um visual que, como é habitual, fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

"O meu vestido não deixa ninguém indiferente. Qual é a vossa opinião?", escreveu na legenda de uma fotografia onde exibe o referido look.

Na caixa de comentários as opiniões são positivas e com muitos elogios à apresentadora. "Maravilhoso", disse uma seguidora. "Muito bonito. Sempre elegante", acrescentou outra. "Muito primaveril, a condizer com esta semana. Gosto", pode ainda ler-se entre as reações.