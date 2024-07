Maria Botelho Moniz tem vindo a 'derreter' os seguidores com carinhosas fotografias do filho Vicente, que nasceu em novembro do ano passado.

Ainda este fim de semana, a apresentadora da TVI publicou uma nova fotografia do menino que mostrava a criança a brincar com o patudo.

As reações à imagem não tardaram a chegar, destacando-se o comentário de Júlia Pinheiro: "Querida menina bonita, o teu filho é um rebuçado".

© Instagram

