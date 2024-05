Depois de ter celebrado os dois anos da filha Esperança, Catarina Gouveia assinala uma outra data especial: o aniversário da sua marca.

"Chegámos ao Porto!!! O meu segundo bebé faz um ano, hoje! Há uma frase à qual me seguro muitas vezes, que diz mais ou menos isto: na vida temos duas opções, ou diminuímos o tamanho dos nossos sonhos ou aumentamos e desenvolvemos as nossas capacidades", começou por dizer a influencer e atriz na publicação que fez na sua página de Instagram.

"Criar mas sobretudo, gerir e posicionar uma marca em Portugal é um desafio duro que exige uma grande ginástica, ao nível olímpico, no que toca à resiliência! Tem sido um caminho que se vai desbravando a pequenos passos. Hoje, a celebrar um ano, merece um passo maior! Chegamos ao Porto, a minha cidade berço, com este grande pontapé de saída: um almoço com uma grupeta nortenha que adoro e estimo", acrescentou, mostrando-se "muito orgulhosa" deste novo passo.

Leia Também: Assim foi a festa de aniversário da filha de Catarina Gouveia