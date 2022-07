Zé Lopes partilhou com os seguidores do Instagram um facto curioso sobre a sua vida. O repórter da TVI lembrou aquele que foi o seu primeiro emprego e destacou o facto de com perseverança ter conseguido alcançar o sonho de ter atualmente a profissão que sempre desejou.

"O meu primeiro emprego foi numa discoteca, tinha eu 14 anos. Hoje, com 24, trabalho em comunicação como sempre sonhei", notou.

Zé Lopes recordou o passado e destacou as "voltas bonitas que a vida dá" ao gravar uma reportagem para a TVI na abertura do Vilamoura Night Village.

Eis abaixo a fotografia que registou o momento.

