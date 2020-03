Falamos de Daniela Ruah, que assinalou, assim como muitas outras figuras públicas, o Dia do Pai nas redes sociais. Na página que tem no Instagram, a atriz portuguesa publicou uma fotografia antiga onde surge na companhia do progenitor.

"O meu paizão, eu e um bigode cerca de 1989. Feliz Dia do Pai ao primeiro homem que alguma vez amei", escreveu na legenda da imagem, que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

"Que fotografia tão fofa", comentou uma fã. "Feliz Dia do Pai para o seu pai e espero que tu e todos os teus familiares estejam seguros e saudáveis", lê-se ainda entre as muitas reações em que os internautas se referem ao momento difícil que o mundo atravessa por causa do novo coronavírus.

De referir que Daniela Ruah também se encontra neste momento em quarenta.

