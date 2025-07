Daniel Ruah tem por hábito celebrar publicamente as datas mais especiais através da sua página de Instagram, e este fim de semana não foi exceção.

O pai da atriz, Carlos Ruah, completou 70 anos na sexta-feira, dia 18 de julho, e a data foi destacada pela artista num carinhoso texto que dedicou ao progenitor.

"Ontem [18 de julho] o meu herói fez 70 anos", começou por escrever na partilha que fez no Instagram este sábado, dia 19 de julho, onde reúne várias imagens antigas e outras mais atuais.

"Com uma incrível carreira médica de 35 anos, salvou e transformou inúmeras vidas. Escreveu inúmeros artigos revistos por pares, editou e escreveu livros académicos, e manteve as portas abertas aos pacientes muito depois da hora de fecho. Ele é amor e bondade. Adora História e museus. É um contador de histórias com um sentido de humor genial. Foi culturista. É calma e paciência", enumerou.

"No liceu, sentava-se comigo a estudar para os exames de matemática até às duas da manhã porque era difícil para mim e entrava em pânico. É generosidade. Apoiou cada passo dos meus sonhos de trabalhar no mundo do espetáculo - celebrou cada vitória e deu-me perspetiva nos momentos de fracasso. Tem amigos", acrescentou.

"Tenho mesmo muita sorte. Parabéns, paizão", escreveu, por fim, a atriz na mesma partilha.

As preocupações com o pai quando sofreu um AVC

De recordar que o pai de Daniela Ruah já passou por momento difíceis no que diz respeito à sua saúde. Quando a atriz conversou com Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC, recordou o dia em que o progenitor sofreu um AVC.

"Fui ter com ele ao hospital e pensava que dali não passava. Pensava que aquele era o último momento que ia ter com o meu pai", partilhou na altura.

"Lembro-me de pedir aos médicos, de implorar, a dizer que ele era um deles, que já tinha salvado muita gente e que tinham de o salvar. E conseguiram porque ele sobreviveu", recordou depois, referindo que na altura o pai "voltou a ser ele próprio cognitivamente", mas o mesmo não aconteceu a nível físico.

Após este grande susto com o pai, Daniela Ruah decidiu submeter-se a exames para perceber se "havia alguma coisa genética que podia ter influenciado o AVC". Isto porque "a bisavó, a avó e o pai" tiveram o mesmo problema de saúde.

"O AVC não é genético, sabemos disso, mas podia haver alguma propensão, alguma formação de alguma coisa no corpo que podia provocar o AVC. Então fui fazer uma ressonância magnética da cabeça aos pés e não tenho nada, está tudo bem", explicou.