Joana Dias tornou-se uma cara conhecida dos portugueses desde que há uns anos passou a ser presença frequente nos programa da TVI, para no papel de taróloga apresentar as suas previsões sobre o futuro dos vários signos.

Contudo, esta quinta-feira, 2 de fevereiro, foi enquanto convidada que esteve no programa 'Goucha'.

Joana contou a sua história de vida, recordando até o momento impactante em que a família descobriu que o seu pai era homossexual.

A taróloga conta que tinha 15 anos quando descobriu, no meio de uma discussão entre a mãe e o irmão, que o pai era gay.

"O meu pai era homossexual, foi um choque para o meu irmão", contou.

Confrontado, o pai de Joana decidiu reunir os filhos para explicar a sua orientação sexual. Ao contrário do irmão, a taróloga assegura que aceitou sem qualquer problema as escolhas do progenitor.

Assista aqui às declarações completas.

Leia Também: Indignado, Manuel Luís Goucha deixa recado: "Não admito"