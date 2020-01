Vasco, de nove anos, tem ritmo no corpo e uma grande paixão: a dança. Quer ser professor de dança quando for grande, mas para já basta-lhe mostrar o seu talento e divertir-se. Foi para o conseguir que participou no programa 'Got Talent', da RTP 1.

Subir ao palco do concurso de talentos até já era um desejo antigo. Chegou a estar inscrito há dois anos, mas "um tumor à beira do pulmão" acabou por impedir a sua participação.

"Por causa deste susto eu não vim ao 'Got Talent'", conta o pequeno dançarino, que teve agora a oportunidade de brilhar e mostrar todo o seu talento.

Vasco dançou, arrasou e conquistou o 'sim' de todos os jurados, Cuca Roseta, Pedro Tochas, Sofia Escobar e Manuel Moura dos Santos.

No fim, o menino não conseguiu conter as lágrimas e mostrou-se "muito feliz e orgulho" do que conseguiu.

