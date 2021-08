Sara Veloso já não esconde a grande paixão que tem por Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como 'O Arrumadinho'. Na sua conta de Instagram, Sara partilhou imagens onde aparecem os dois, deixando uma romântica declaração na legenda da publicação.

"Amor e uma cabana. Tretas. Admito que possa ser um conceito válido quando temos 14 anos. Mas na idade adulta, o amor é muito mais exigente do que isso. O amor é sem dúvida, o sentimento mais complexo, frágil, difícil e melindroso que conheço. Basta pensarmos que exige a gestão dos sentimentos e emoções de duas pessoas diferentes, com mochilas de vida diferentes, inquietações e medos diferentes, ufaaa... estou a escrever isto e já me cansei", começa por dizer.

"Por outro lado, sejamos sinceros, não há coisa mais maravilhosa do que estar apaixonado. Sentir aquela bicharada toda na barriga, aquele brilho no olhar.

Acho que o melhor é não pensar muito e deixar fluir... e se for para ficar na cabana, vais-me comprar uma bola de berlim, não vais? Porque eu não vivo só de amor", completou.

