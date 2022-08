Bruna Marquezine completou 27 anos na quinta-feira, 4 de agosto, e escolheu um luxuoso local para celebrar a data com os amigos.

De acordo com a revista Quem, a atriz deslocou-se até à Costa Verde do Rio de Janeiro e ficou hospedada na Ilha do Japão, cujo valor diário ronda os 22 mil reais, mais de quatro mil euros.

A ilha encontra-se a 7km da cidade de Angra dos Reis, tem uma praia privada, uma casa principal com duas suítes, três bangalós, todos com vista para o mar, piscina e jacuzzi.

