Herman José partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um divertido vídeo no qual Maria Rueff e Gabriela Barros não conseguem manter a seriedade durante um momento cómico do programa 'Cá Por Casa'.

No vídeo em questão, Herman, na pele de Nelo, tenta falar em espanhol com Georgina Rodríguez (interpretada por Gabriela Barros), questionando se esta, à semelhança de Cristina Ferreira, também sabe onde é o "lugar das estacas da feira".

Um vídeo que gerou bastantes gargalhadas entre os seguidores de Herman, que recordaram as afamadas declarações de Cristina Ferreira em 2016: "Mesmo que eu um dia tenha de voltar à feira, ainda sei o lugar das estacas", disse à época a apresentadora.

