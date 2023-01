Extravagância não falta no novo look de Kylie Jenner. A jovem estrela deu que falar na Semana da Moda de Paris, ao apresentar-se com um vestido preto comprido que tem, na parte da frente, um enorme focinho de um leão.

Para complementar o visual, Kylie optou por uns sapatos dourados e uma mala com pele de cobra, embora seja difícil deixar de olhar para o animal costurado.

Na caixa de comentários feita pela figura pública, as opiniões dividem-se: havendo quem gosta desta ideia original, há também quem considere que "isto não é moda".

