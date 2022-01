Carolina Miranda, antiga concorrente do programa 'Love On Top', submeteu-se nos últimos meses a uma cirurgia estética que alterou por completo a sua forma física.

A jovem submeteu-se a um fipofilling que consistiu na retirada de mais de 4 litros de gordura na zona abdominal e aumento dos glúteos (utilizando a gordura retirada).

Nas suas redes sociais, a antiga concorrente do programa 'Love on Top' tem vindo a mostrar os resultados da intervenção. As imagens surpreendentes, veja o vídeo na galeria.

