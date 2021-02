Desde que Alexandre Correa revelou que estava a lutar contra um cancro no pescoço que esta batalha se tornou pública, com o empresário a partilhar os seus passos no Instagram. E agora o marido de Ana Hickmann não podia estar mais feliz com as recentes notícias: está neste em período de remissão.

Uma notícia que já tinha sido dada pelo próprio, também avançada por Ana Hickmann, mas que voltou a estar em destaque.

"Vencemos juntos", começou por escrever o empresário num vídeo que publicou, esta quarta-feira, na sua página de Instagram, onde fala de novo da vitória.

"Eu e a Ana Hickmann gravamos um vídeo para dizer: VITÓRIA! Dar esta notícia enche os nossos corações de felicidade e amor. Nós sabemos que a guerra ainda não está 100% ganha e que temos ainda alguns anos pela frente para superar tudo isto, mas o importante é que estou a melhorar a cada dia, conseguindo seguir a vida", acrescentou.

"Aproveito para agradecer de novo a todas as pessoas que rezaram, oraram e mandaram boas energias para nós naquele momento tão difícil. Fez e ainda faz toda a diferença! E também gostaria de deixar os meus agradecimentos aos médicos incríveis que fizeram esta notícia ser possível", concluiu.

Veja a publicação na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alexandre Correa (@alewin71)

