Mesmo depois de ter deixado de viver no Reino Unido, sendo que agora está em Los Angeles, Meghan Markle nunca deixou de seguir de perto as causas que lhe foram incumbidas enquanto membro da família real britânica. Uma das que se destaca é a Mayhew, de apoio aos animais.

A mulher do príncipe Harry nunca escondeu a sua paixão pelos animais, sendo que em casa conta com a companhia de dois cães: Guy e Pula.

"Quando falamos com a duquesa desta causa, ela nota sempre o quão importantes foram os seus cães e o apoio que lhe deram particularmente durante tudo o que aconteceu ao longo do último ano, com a Covid e os problemas pessoais", disse a responsável pela Mayhew à revista Hello!.

"Foi muito bom partilharmos as nossas experiência com ela sobre a importância dos animais em fases difíceis", completou.

