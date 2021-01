Nenhuma outra família faz correr tanta tinta como a família real britânica. Por isso, quando em novembro de 2017 o príncipe Harry anunciou o seu noivado com Meghan Markle, a imprensa começou imediatamente a investigar todos os detalhes do seu passado. O fascínio do público com o jovem e belo casal culminou no casamento romântico e repleto de estrelas em maio de 2018 no Castelo de Windsor.

Com uma digressão real e um bebé a caminho, ninguém poderia ter adivinhado que o conto de fadas estaria prestes a terminar. Em 2020, o par demitiu-se dos seus deveres reais e estabeleceu-se na Califórnia.

O que aconteceu? Bem, a única maneira de perceber é voltar ao início. Desde o seu conto de romance à renúncia dos seus deveres reais e à sua nova vida, clique para ler sobre a maior crise real em décadas, e o que Harry e Meghan têm feito desde então.

