Os advogados que representam Meghan Markle alegaram que houve uma "invasão de privacidade" quando o Mail on Sunday publicou excertos da carta que a duquesa de Sussex enviou ao pai, Thomas Markle. Como já tinha sido comunicado no ano passado, Meghan processou a Associated Newspapers depois de ter sido divulgado o conteúdo da carta que esta enviou ao progenitor em agosto de 2018. Na mesma, Markle pedia para que Thomas parasse de falar com a imprensa.

Na última audiência que houve, o advogado de Meghan, Justin Rushbrooke, disse que o conteúdo da carta era de "caráter intrinsecamente privado, pessoal e de natureza sensível".

Por seu turno, a defesa da Associated Publishers afirmou que Meghan enviou a carta sabendo que ia ser tornada pública, até porque na mesma negava as acusações de ser uma filha distante, algo bastante noticiado na altura. Para além disso notam que se esta quisesse de facto que a carta fosse privada, então não teria pedido uma opinião à equipa de comunicação do Palácio de Kensington.

Leia Também: Príncipe Harry está de "coração partido". Amigo explica porquê