Ao longo dos últimos anos, a relação do príncipe William e do príncipe Harry tem dado que falar - sobretudo por causa dos desentendimentos entre ambos.

Contudo, os irmãos decidiram colocar as diferenças de lado em setembro de 2022, durante o luto pela morte da rainha Isabel II.

No novo livro - 'Charles III: The Inside Story', o autor Robert Harman' destaca um gesto que William teve com o irmão mais novo.

No dia em que o caixão da rainha Isabel II chegou ao Palácio de Buckingham, a família juntou-se para um jantar "informal".

"No palácio, todos os membros da família real estavam lá para receber a rainha pela última vez. A princesa e o príncipe de Gales sugeriram que o carro dos duques de Sussex dever-se-ia juntar à escolta policial de regresso a Windsor, uma vez que iriam todos para a mesma direção", escreve.

"Foi apenas um pequeno gesto (não iriam partilhar o carro) e não estava nem perto da reconciliação. Contudo, a rainha teria aprovado [o gesto]", evidencia.

