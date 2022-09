Cinéfilo por natureza, Nuno Markl não conseguiu disfarçar o seu orgulho quando o filho, Pedro (fruto do anterior casamento com Ana Galvão), se deixou encantar pela magia da 7.ª Arte quando foi ver ao cinema o novo filme de Olivia Wilde - 'Don’t Worry Darling'.

"Ainda não vi Don’t Worry Darling, mas já é um filme histórico aqui em casa. É provável que - tal como, nos meus verdes anos, os thrillers de Brian De Palma - esteja aqui o filme que abriu as portas da cinefilia ao meu filho", começa por revelar o radialista.

"A coisa começou quando fomos ver Bullet Train, eu e ele. O trailer deste filme da Olivia Wilde passa antes do filme e, para meu espanto, o Pedro exclama 'tenho de ver isto'. Não é um filme de super-heróis, não é um filme de animação. Atribuí a coisa à curiosidade própria da adolescência perante o eventual conteúdo maroto do filme (de que o trailer dava uns laivos) - e esse pode ter sido o combustível que o levou a ele e aos amigos a irem ver o filme este fim-de-semana", descreve.

"Mas o Pedro voltou do filme com mais do que isso. Pela primeira vez senti-o interessar-se por temas, mecanismos de argumento, resoluções. Adorou o filme. Diz que quer muito que eu veja para podermos falar sobre o que ali se passa. Lembro-me das minhas epifanias cinéfilas, com a idade dele. Tenho tanto filme incrível para lhe mostrar, o desafio está em não ser uma seca de pai a servir-lhe filmes que adoro", completa.

Leia Também: Nuno Markl declara-se à namorada: "Ouve os meus relatos de adrenalina"