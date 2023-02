Maluma publicou na sua página de Instagram algumas fotografias onde deixa em evidência o lado mais sensual, tendo despertado rapidamente a atenção de quem o segue.

"O que faria se nos encontrássemos na rua?", pode ler-se na legenda das imagens que o artista partilhou na rede social, onde aparece apenas com uma toalha à volta da cintura, cobrindo a zona íntima.

Como seria de esperar, a caixa de comentários 'encheu-se' com reações. "Tentava não desmaiar", disse uma seguidora. "A minha mulher tem permissão para me trair com o Maluma", pode ainda ler-se entre as mensagens.

