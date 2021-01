Catarina Furtado usou as suas redes sociais esta quinta-feira, dia 7, para apelar a uma "cidadaniaativaesaudável" para a qual "nãohádesculpas".

A apresentadora pede aos portugueses queexerçam o direito de voto nas eleições precedências portuguesas, a 24 de janeiro, e que antes de o fazer se informem corretamente sobre as ideias que cada candidato defende.

"É preciso querermos saber para além das conversas de café. É preciso procurar as informações correctas. É preciso desmontar as que se passam por verdades absolutas e que só servem para atirar areia aos olhos. Querer conhecer as propostas reais de cada candidat@ que têm de corresponder para TOD@S a muito mais do que uma ambição desmedida pelo poder individual. Quem vota tem um poder incrível que não pode nunca desvalorizar", começa por referir.

"Cada voto conta! O exemplo dos EUA, o exemplo do Brasil só nós podem incentivar a votar!Já foram anunciados todos os candidatos, há debates diários na televisão, as propostas estão em cima da mesa. Sabemos as consequências de um voto não informado e não consciente. Defender a democracia é votar", termina.

