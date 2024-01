Carlos III descobriu que a mãe, a rainha Isabel II, havia morrido durante uma viagem de carro, horas depois de a ter visitado.

A revelação foi feita por Robert Hardman na mais recente biografia de Carlos, intitulada 'The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarch', onde são desvendados vários detalhes relacionados com a ascensão ao trono, bem como com a morte de Isabel II.

No terceiro capítulo desta nova obra, Hardman diz: "O rei Carlos III sucedeu ao trono ao volante. Para ser mais preciso, ele tinha acabado de sair da B976 na entrada traseira da propriedade de Balmoral e estava a conduzir por uma parte do mundo tão querida e familiar para ele quando soube que era soberano do Reino Unido e de quatorze outros reinos, cobrindo uma grande parte da superfície do planeta".

O especialista em assuntos reais lembrou ainda que Isabel II soube que era rainha quando a 6 de fevereiro de 1952, durante a noite, morreu o seu pai, Jorge VI, tendo sido informada dessa notícia enquanto estava no Quénia.

Leia Também: Rainha Camilla volta a falar do estado de saúde do rei Carlos III