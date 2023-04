O Palácio Baldaya, na estrada de Benfica, foi na terça-feira, 18 de abril, o palco de um evento muito especial. A "família adidas" juntou vários embaixadores famosos para conhecerem a nova coleção da marca e assistirem a um concerto único dos D'ZRT.

Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo atuaram num espetáculo intimista, que surgiu dias antes de darem início à aguardada Encore Tour - digressão que marca o regresso da banda aos palcos após 12 anos.

Entre os rostos conhecidos que vibraram com as músicas da famosa banda de 'Morangos com Açúcar' estiveram Carolina Carvalho, Margarida Corceiro, Ana Marta Ferreira, Laura Figueiredo ou Rita Pereira.

Espreite a galeria para ver as imagens que mostram os looks cheios de estilo usadas pelas figuras públicas e ainda aquelas que registaram os melhores momentos dos D'ZRT em palco.

