Daniela Melchior foi uma das atrizes escolhidas para integrar o elenco do novo filme de 'O Esquadrão Suicida', onde vai dar vida à personagem de Ratcatcher. Ora, para conseguir este papel, a artista portuguesa passou com distinção um importante teste que lhe foi proposto, conforme revelou o realizador do filme, James Gunn.

"Para a Ratcatcher 2 fizemos audições a centenas de atores de todo o mundo. A Daniela Melchior, de Portugal, foi uma das três a passar o teste - um teste que incluía, é claro, a certeza de que ela estava à vontade com ratos. Aqui está ela no dia em que conquistou o papel", revela.

Em duas fotografias é possível ver Daniela bastante descontraída com um rato.

Ora veja:

