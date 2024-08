"Este não esqueço! É daqueles momentos que ficam para sempre… Que sonho foi jogar contra um dos maiores de sempre… o Bruxo! A minha criança interior está aos saltos mas eu também": foi desta forma que José Condessa descreveu o seu encontro com Ronaldinho Gaúcho, ex-futebolista brasileiro.

"A cereja em cima do bolo foi marcar golo de calcanhar com assistência, magistral, do Valdo Cândido Filho que muito admiro como jogador e ser humano!", realçou ainda Condessa.

"Ouvir vindo dele 'grande categoria, é muito bom tecnicamente' é de ficar de peito inchado não fosse eu tão apaixonado por isto", confessa, agradecendo a todos os que "tornaram o jogo possível".

Note-se que a partida de futebol aconteceu no âmbito do evento Jogo dos Famosos.

Eis a partilha: