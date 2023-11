Katherine Heigl e o marido, Josh Kelley, celebraram o 15.º aniversário da filha Nancy, carinhosamente tratada por Naleigh.

Numa publicação que a atriz, de 45 anos, fez no Instagram, onde mostrou uma fotografia da menina, começou por dizer: "É difícil para mim encontrar palavras para expressar adequadamente a profundidade do meu amor por este meu bebé lindo, de coração terno e atencioso. Nenhuma palavra me parece profunda o suficiente para fazer justiça a este amor".

"Nada nos prepara para sermos mães. Não há livros. Não há podcasts. Não há cursos ou professores. Quer dizer, claro, podes encontrar orientação, mas não mais que isso. Orientação", destacou de seguida, confessando que "pode ser difícil quando sentimos que estamos a aprender enquanto cuidamos de um filho".

"É uma grande responsabilidade. Não há responsabilidade maior, na minha opinião", frisou, admitindo também que "há momentos em que teme ter estragado tudo". "Nunca a parte do amor. Essa é fácil. Mas o resto... bem, essa parte às vezes é esmagadora, confusa, frustrante, solitária, assustadora", desabafou.

"Mas embora por vezes não tenha conseguido ser a mãe que quero, de alguma forma acabei milagrosamente com uma filha cujo espírito gentil, sentido de responsabilidade e bondade, beleza e paciência me surpreendem. Gostava de receber crédito por isso, mas a jovem mágica em que a Naleigh se tornou tem mais a ver com o seu belo espírito do que comigo", acrescentou a mamã.

"Quer dizer... vou ficar com um bocadinho de crédito. Feliz aniversário, minha miúda preferida! Estou incrivelmente orgulhosa de ti. Acredito muito em ti", pode ainda ler-se na emotiva mensagem. Veja na íntegra na publicação abaixo:

De recordar que o casal adotou Naleigh, natural da Coreia do Sul, em 2009, quando a jovem era uma criança.

