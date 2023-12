A princesa Ana lidera mais uma vez a lista dos elementos da família real britânica que marcou presença em maior número de eventos oficiais este ano.

Segundo uma análise feita pelo The Telegraph, a Princesa Real, de 73 anos, realizou 457 compromissos oficiais.

Desta forma, fica à frente do irmão mais velho, o rei Carlos III, de 75 anos, que ocupa o segundo lugar com 425 compromissos, e do irmão mais novo, o duque de Edimburgo, de 59 anos, que ficou em terceiro, com 297.

Princesa Ana

A única filha da rainha Isabel II e do príncipe Filipe lidera há já vários anos esta lista, costumando acumular diversos compromissos num só dia, entre aqueles que realiza em solo britânico e os que faz no estrangeiro.

Só este ano, a princesa visitou a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia, o Canadá e o Chipre.

