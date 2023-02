O rei Felipe VI sofre de um distúrbio que afeta as suas mãos e que leva a que tente escondê-las quando surge em público.

De acordo com a Telecinco, o monarca espanhol sofre de uma doença que lhe causa algumas feridas nos dedos.

Notícia que chega depois de, há dias, o rei ter tentado esconder os dedos num evento em Barcelona, estando a usar na altura pensos rápidos.

Segundo o Look, citam, Felipe VI sofre de "onicofagia", um 'hábito' de roer compulsivamente as unhas ao ponto de ficar com feridas. Este distúrbio aumenta quando a pessoa está numa situação de stress, tensão e ansiedade.

No entanto, de acordo com o jornal AS, o rei também pode sofrer de "dermatofagia" - que consiste em morder a pele, principalmente a que envolve as unhas, mas também os lábios ou o interior da boca, explicam.

A Telecinco alerta que embora o distúrbio, independentemente de qual seja, possa parecer algo menor, a verdade é que as feridas causadas são profundas e podem gerar problemas como, por exemplo, infeções.