Leandro assinala aniversário do filho mais novo, que nasceu no mesmo dia em que a mãe do cantor morreu.

"Deixa-me falar de ti neste dia tão especial". Foi com estas palavras que Leandro começou a publicação que fez na sua página de Instagram logo após a meia noite, este domingo, 21 de agosto. O filho mais novo, Diego, completa três anos e veio colorir este dia que é também marcado pela morte da mãe do cantor, há vários anos. "O dia mais rico da minha vida que em tempos era o dia mais triste, mas tu, sim, tu mãe, enviaste-me esta bênção para nos alegrar para nos fazer sorrir a cada dia", começou por dizer. "Três anos anos de vida e ainda não consigo explicar o amor louco que tenho por ti. És um chato que quando o silêncio vem eu chamo por ti, pois basta um segundo e sinto a tua falta... Acho que tu és o bebé mais amado, porque todos nós mal acordamos e a primeira coisa que fazemos é chamar pelo nosso Diego... Sem me alongar mais, parabéns meu filho, que seja o nosso dia sempre. Parabéns a nós, amor Doina Stratulat", completou. De recordar que o cantor é ainda pai de Simão, fruto da relação anterior com Sury Cunha. Leia Também: Sury Cunha volta a acusar Leandro: "Agrediu-me e colocou-me num hospital" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram