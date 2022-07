Leandro revelou esta quarta-feira ter sido condenado pelo tribunal por agressão ao marido da ex-companheira, Sury Cunha. A decisão foi noticiada pela imprensa e provocou diversas reações nas redes sociais.

"Mais um famoso condenado por violência doméstica. Para o próximo casting exijam registo criminal", atirou uma internauta, que provou uma reação inflamada do músico.

"Já que me mencionou na sua história, devia saber ler antes de falar. Violência doméstica, anda muito atrasada no processamento. Aqui trata-se de um bebé que levou, sim, umas chapadas de um homem - para aprender a não ameaçar um homem", respondeu Leandro, admitindo que chegou mesmo a agredir o marido da 'ex'.

"Adoro quando cantam de galo", disse Sury Cunha ao deparar-se com os comentários do cantor.

A empresária não ficou por aqui e revelou pormenores da agressão sofrida pelo companheiro e ainda do caso de alegada violência doméstica de que diz ter sido vítima.

"Realmente, agora foi uma condenação por três indivíduos entrarem no meu estabelecimento e agredirem um homem que estava de muletas. Mas em tempos foi o mesmo indivíduo a agredir-me e a ter-me colocado num hospital, mas foi absolvido por falta de provas. Desta vez, houve mais que provas suficientes", completou.

Leandro, recorde-se, chegou a usar pulseira eletrónica por estar acusado de violência doméstica contra Sury Cunha, mas acabou absolvido por falta de provas.



