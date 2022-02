Foi em conversa com os restantes concorrentes de 'Big Brother Famosos' que Marta Gil recordou um episódio caricato no qual Iva Domingues sentiu-se mal por causa de um gato.

"A Iva Domingues estava em Los Angeles nessa altura e combinámos ela ir lá a casa.", começa por recordar a atriz, que também vivia nos Estados Unidos nessa época.

"Eu não avisei que havia um gato, não pensei que fosse necessário avisar que havia um gato", explica, dando conta de que mesmo antes de entrar a apresentadora começou a ter dificuldades em respirar.

"É que ela nem chegou a entrar", realça Marta, que nesse dia ficou a saber que Iva Domingues tem uma grande alergia a gatos.

"Marta Gil, nem me quero lembrar desse dia", reagiu Iva Domingues ao partilhar nas redes sociais as imagens com o discurso de Marta.

