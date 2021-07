Enquanto não vê finalizada a sua casa de sonho, Paula Neves encontra-se a viver temporariamente numa autocaravana. E parece que a atriz está a apreciar a experiência.

Ainda na manhã desta sexta-feira, partilhou com os seguidores um momento do seu dia que a remeteu para o passado. "Pequeno-almoço na caravana. Super old school [à moda antiga]. Bom dia", escreveu na legenda da publicação.

Veja abaixo a partilha da atriz.

