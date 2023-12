Os últimos dias foram repletos de magia para Catarina Gouveia. A atriz esteve em Viena, Áustria, a trabalho, aproveitando também a viagem para desfrutar dos encantos da cidade na companhia do marido, Pedro Melo Guerra, e da filha de ambos, a bebé Esperança.

Partilhando vários momentos marcantes da 'escapadinha' na sua página de Instagram, a atriz revelou-se deslumbrada com o destino.

"Já de regresso a casa, ao nosso frio, que é um menino muito querido ao lado destas temperaturas abaixo de zero. Viena é um charme, sobretudo, agora, no Natal!", nota.

"E apesar do frio, é um destino tão acolhedor para quem tem bebés ou crianças. Achei profundamente inspirador ver-se tantas crianças e bebés na rua, a todas as horas dia dia! Com certeza, será para voltar!", completa.

