Sandra Bullock faz parte do grupo de celebridades internacionais que optou por se manter fora das redes sociais.

A atriz, de 57 anos, revelou numa entrevista ao 'The Jess Cagle Show' que tal aconteceu por causa de um dos seus filmes, o 'The Net'.

"Aprendi muito", começou por dizer. "Conhecemos hackers de verdade e lembro-me das pessoas dizerem, 'isso realmente existe? Achas mesmo que podes encomendar uma pizza do teu computador? E eu era do género, 'sim'", relata.

Em 'The Net', um filme de 1995, Bullock contracena com Jeremy Northam e Dennis Miller. Na trama, a atriz é uma programadora de uma empresa de software. Ela desmascara uma conspiração do governo enquanto luta ao mesmo tempo para que a sua identidade não seja apagada da face da terra.

Leia Também: O filme que Sandra Bullock se arrepende de ter feito