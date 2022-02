Sara Sampaio esteve a responder às perguntas de diversos seguidores através das histórias do Instagram. Uma das questões que se destacou foi "que conselho daria a uma jovem de 18 anos".

De forma franca, a modelo portuguesa afirmou: "Para as jovens de 18 anos e, literalmente, qualquer mulher com menos de 26 anos: não arranjem namorado".

"Desfrutem dos vossos 'vintes' e da solteirice. Saiam ao máximo, [mas] não entrem em nada sério. Conheçam pessoas diferentes. Vocês ainda não se conhecem e não sabem o que querem num relacionamento. Temos a tendência de entrar em relações tóxicas quando somos novas, porque achamos que sabemos tudo e não sabemos. Por isso, desfrutem da vida de solteiras", concluiu.

Perante a pergunta que mais vezes lhe foi feita - se tinha namorado -, Sara não respondeu diretamente à questão, garantindo apenas que estava "bem" e "feliz".

Recorde-se que a última relação (conhecida do público) de Sara Sampaio foi com o milionário Oliver Ripley, com quem esteve cinco anos. O casal colocou um término ao namoro em maio de 2020.

Leia Também: Tia babada! Sara Sampaio confessa saudades da sobrinha