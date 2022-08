Muitas figuras públicas brasileiras lamentaram a partida de Claudia Jimenez. A atriz morreu este sábado e entre as mensagens dos artistas, destacam-se as palavras de Tony Ramos.

No 'É de Casa', o ator falou da relação que tinha com a colega e amiga, afirmando que "foram amigos sem serem íntimos".

"Um amigo não precisa de telefonar diariamente, é aquele que quando a dor se apresenta, está ao lado", disse.

Recordando Claudia, realçou: "Quando nos cruzávamos, era uma grande festa. Quando ela se cruzava com a minha mulher [Lidiane Barbosa], dizia: 'linda, segura este homem'. Nós compartilhávamos fatos profundos, filosóficos sobre vida, comportamento, teatro. Deus te receba e já te recebeu, Claudia".

"Grande atriz e humorista. Descansa em paz", continuou, contanto que a atriz tinha vindo a sofrer com alguns "susto de saúde". "Mas agora foi descansar. Quem estiver com saudade vai ver 'Sai de Baixo', as novelas. O Brasil perde uma grande humorista e atriz de profundidade", rematou.

