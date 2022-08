O velório realizou-se este sábado, no Salão Celestial do Memorial do Carmo, Rio de Janeiro.

Claudia Jimenez estava internada no hospital e acabou por morrer na manhã deste sábado, 20 de agosto, vítima de insuficiência cardíaca. De acordo com o G1, a atriz brasileira já tinha sofrido um ataque cardíaco em 1999 e foi operada ao coração três vezes - a primeira vez em 1999, depois em 2012 e a terceira cirurgia foi em 2014. Segundo a imprensa brasileira, o velório da interprete de Edileuza em 'Sai de Baixo', decorreu este sábado, 20 de agosto. Leia Também: Morreu a atriz Claudia Jimenez. Joaquim Monchique lamenta partida