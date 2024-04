Anitta tem trabalhado muito e, por isso mesmo, tem tido pouco tempo para descansar. Ainda assim, conseguiu vestir um biquíni para desfrutar do calor, tendo aproveitado também para fazer uma rápida sessão fotográfica.

A cantora mostrou-se com um biquíni que tem as cores do Brasil, o que sublinha novamente o orgulho que sente pelo seu país.

Na caixa de comentários podem ler-se diversos elogios e há quem destaque o facto de Anitta não editar as fotografias e de não tentar esconder as estrias nem as imperfeições que possa ter. Veja na galeria as imagens em causa.