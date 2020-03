No mesmo dia em que anunciou a data de estreia do 'Big Brother 2020', a TVI resolveu fazer uma nova aposta no formato. Tal como anunciou nas suas redes sociais o Direto de Programas da estação, Nuno Santos, a primeira edição do programa que mudou a história da televisão portuguesa volta esta segunda-feira à antena.

"O canal TVI Reality começa hoje, às 20 horas, a transmitir o 'Big Brother 1', o programa que revolucionou a Televisão Portuguesa na viragem do século", escreveu Nuno Santos.

Recorde-se que o 'Big Brother 1' foi para o ar no mês de setembro do ano 2000. Zé Maria, o homem das galinhas, foi o grande vencedor a sair da casa mais vigiada do país na noite de Passagem de Ano.

